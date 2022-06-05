الشواربة والحياري يبحثان التعاون بين أمانة عمان وبلدية السلط

الوكيل الإخباري

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- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري سبل التعاون المشترك لتقديم الخدمة الافضل للمواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية وإمكانية تبادل الخبرات وزيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والخدمية.واستعرض الشواربة ما وصلت إليه أمانة عمّان الكبرى من تقدم في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية.من جانبه استعرض رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري أهم مميزات وإمكانيات البلدية وتميز بلدية السلط على بلديات المملكة من حيث الخدمات الالكترونية وأرشفة معاملات تراخيص الأبنية.وجرى خلال القاء الذي عقد في مبنى أمانة عمّان الكبرى بحضور المدير المالي لبلدية السلط الكبرى رائد الحياري ومدير العلاقات العامة والإعلام زيد عواملة ومدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة عمّان الكبرى الدكتور صدام الحجاحجة، بحث عدة مواضيع لتحسين نوعية الخدمات وخصوصا بعد إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي اليونسكو وسبل تسويقها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.وقدم الحياري درع مدينة السلط الكبرى إلى أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة.