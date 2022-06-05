الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

339 مليون دينار قيمة صادرات غرفة تجارة عمان خلال 5 أشهر

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بالقرب من دوار الكمالية - صور

فرنسا: مقتل امرأة وإصابة 15 آخرين جراء عواصف رعدية وثلجية

هيئة النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

الامن يكشف سبب ازمة السير على الدوار الخامس - صورة

الصحة: حالتا وفاة وارتفاع إصابات فيروس كورونا 24% خلال أسبوع

نفوق عشرات الأبقار بمزرعة في المفرق.. وترجيح تسممها - فيديو

رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصابي واجب مالي

العثور على جثة خمسينية في قناة الشريعة.. والأمن يحقق

تنويه من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

الأحد، 05-06-2022 04:23 م

الشواربة والحياري يبحثان التعاون بين أمانة عمان وبلدية السلط

image (58)


الوكيل الإخباري - بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري سبل التعاون المشترك لتقديم الخدمة الافضل للمواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية وإمكانية تبادل الخبرات وزيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والخدمية.اضافة اعلان


واستعرض الشواربة ما وصلت إليه أمانة عمّان الكبرى من تقدم في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية.

من جانبه استعرض رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري أهم مميزات وإمكانيات البلدية وتميز بلدية السلط على بلديات المملكة من حيث الخدمات الالكترونية وأرشفة معاملات تراخيص الأبنية.

وجرى خلال القاء الذي عقد في مبنى أمانة عمّان الكبرى بحضور المدير المالي لبلدية السلط الكبرى رائد الحياري ومدير العلاقات العامة والإعلام زيد عواملة ومدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة عمّان الكبرى الدكتور صدام الحجاحجة، بحث عدة مواضيع لتحسين نوعية الخدمات وخصوصا بعد إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي اليونسكو وسبل تسويقها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وقدم الحياري درع مدينة السلط الكبرى إلى أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1654432685889

وكلاء السياحة والسفر تلتقي مفوض السياحة والبيئة بسلطة العقبة

الامن

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بالقرب من دوار الكمالية - صور

136676430_4262255953790084_454401780554179347_n

تثبيت 20 مهندسا زراعيا في أمانة عمّان

318015_5_1612290378

مطالبات بتكثيف حملات الرقابة وإعادة تأهيل الغابات بالطفيلة

520222891529823469578

هيئة النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

الامن

الامن يكشف سبب ازمة السير على الدوار الخامس - صورة

أخبار متعلقة
1653912450458

ورشة حول الواقع المروري في مدينة السلط

130492206_3499473023439532_1185080773060235091_n (1)

بلدية السلط تبدأ أرشفة معاملات ترخيص الأبنية إلكترونيا

cc1b182e-8d38-407b-9601-452bbcf8a8ad

فتح باب التقديم لإنشاء مشاريع استثمارية في السلط

1651922117697

3 إصابات إثر انهيار منزل في السلط

ازمة سير (13)

إدارة السير: خطة مرورية شاملة مع انتهاء عطلة العيد

عروض-سحور-رمضان-في-الأردن-...-عروض-الإفطار-والسحور-في-مطاعم-الأردن

الحاج توفيق: الطلب على المطاعم خلال رمضان كان غير مسبوق