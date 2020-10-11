الشواربة يدعو للتعاون مع شركات النقل العام لرفع مستوى الخدمة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





دعا أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة إلى تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع مشغلي ومستثمري خدمات النقل العام في مدينة عمان، وتوفير الدعم الفني للشركات القائمة على تقديم خدمات النقل في العاصمة .وأكد، خلال لقائه، اليوم الأحد، أصحاب شركات الاستثمار لخدمات النقل العام على تذليل جميع التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص لتمكينه من أداء مهامه في تقديم الخدمة والنهوض بمنظومة النقل العام واستدامتها.وأبدى أصحاب شركات الاستثمار العاملة في قطاع النقل العام وعددها أربع شركات تعمل داخل حدود مدينة عمان بموجب عقود منذ عام 1992 استعدادهم للتعاون لرفع مستوى خدمات النقل داخل المدينة. يشار إلى أن الشركات الأربع تغطي 22 خطا داخل حدود مناطق الأمانة من خلال 115 حافلة كبيرة .