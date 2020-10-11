الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

إغلاق مركز صحي في كفرنجة لإصابة ممرض بكورونا

تمديد العمل بقرار العزل والحظر الشامل لمناطق بلواء عين الباشا

تربية المزار الجنوبي تناقش احتياجات المدارس التابعة لها

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الكويت: 3 وفيات و548 إصابة جديدة بكورونا

إيران: 251 وفاة و3822 إصابة جديدة بكورونا

اندونيسيا: 79 وفاة و4497 إصابة جديدة بكورونا

قطر: وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا

الشواربة يدعو للتعاون مع شركات النقل العام لرفع مستوى الخدمة




الأحد، 11-10-2020 05:35 م

الشواربة يدعو للتعاون مع شركات النقل العام لرفع مستوى الخدمة

1020206141334597276624


 الوكيل الاخباري - دعا أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة إلى تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع مشغلي ومستثمري خدمات النقل العام في مدينة عمان، وتوفير الدعم الفني للشركات القائمة على تقديم خدمات النقل في العاصمة .
اضافة اعلان

وأكد، خلال لقائه، اليوم الأحد، أصحاب شركات الاستثمار لخدمات النقل العام على تذليل جميع التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص لتمكينه من أداء مهامه في تقديم الخدمة والنهوض بمنظومة النقل العام واستدامتها.

وأبدى أصحاب شركات الاستثمار العاملة في قطاع النقل العام وعددها أربع شركات تعمل داخل حدود مدينة عمان بموجب عقود منذ عام 1992 استعدادهم للتعاون لرفع مستوى خدمات النقل داخل المدينة. يشار إلى أن الشركات الأربع تغطي 22 خطا داخل حدود مناطق الأمانة من خلال 115 حافلة كبيرة . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920201811488412375634

إغلاق مركز صحي في كفرنجة لإصابة ممرض بكورونا

102020719562374281896

تمديد العمل بقرار العزل والحظر الشامل لمناطق بلواء عين الباشا

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تناقش احتياجات المدارس التابعة لها

820201012030145600306

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

102020818240344418993

تحذير حكومي في ظل ارتفاع اصابات كورونا المحلية

وزير-الصحة-سعد-جابر

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
ققق

هيئة النقل تؤكد ضرورة التزام النقل الجامعي بتدابير السلامة