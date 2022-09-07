الشواربة يزور المعرض الدولي للكتاب

الوكيل الاخباري - زار أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة مساء اليوم الاربعاء معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ 21، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية ، بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان.



وأشاد الشواربة بجهود تنظيم هذا الحدث الذي يعد محطة للوقوف على كل ما هو جديد من اصدارات ثقافية ومنصة للمعرفة امام هواة القراءة والبحث العلمي والاكاديميين والطلبة وكافة افراد الاسرة.

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