الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الأربعاء، 07-09-2022 11:52 م

الشواربة يزور المعرض الدولي للكتاب

w


الوكيل الاخباري - زار أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة مساء اليوم الاربعاء معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ 21، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية ، بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان.

وأشاد الشواربة بجهود تنظيم هذا الحدث الذي يعد محطة للوقوف على كل ما هو جديد من اصدارات ثقافية ومنصة للمعرفة امام هواة القراءة والبحث العلمي والاكاديميين والطلبة وكافة افراد الاسرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6319e40ca8fe5

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

FaHLbnnXkAIkQv1

حلقات نقاشية تقيم النظام المالي في بلديات جرش وعجلون

image (3)

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

image

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

1654511157205

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

1662641976340

العيسوي يرعى توقيع 3 اتفاقيات لإقامة وحدات وفروع لمصانع وشركات

أخبار متعلقة
8202220114628397857634

السير: ضبط عدد كبير من المخالفات خلال عطلة نهاية الأسبوع

820221817429541610251

الاشغال تنهي أعمال تركيب جسر مشاة على طريق السلط - عمان

تحويله

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

81229971-0

وفاة طالب توجيهي بعيار ناري طائش في عمان

8202217165147219857445

السير: رصد العديد من المخالفات الخطرة منذ صباح اليوم

1

وزير الزراعة يلتقي تجار المواد الغذائية