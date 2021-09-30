الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 08:30 ص

الشواربة يشارك في مؤتمر حواري نظمه البنك الدولي

أمانة عمان


الوكيل الإخباري - شارك رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، مع رؤساء وأمناء البلديات والمحافظين، في مؤتمر حواري نظمه البنك الدولي بعنوان "مدن الشرق الاوسط وشمال افريقيا في طليعة العمل المناخي: حان وقت العمل".

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وجاءت مشاركة الشواربة كمتحدث في جلسة المدن والنمو الاقتصادي والتغير المناخي "رحلة عمان نحو العمل المناخي"، وفي جلسة مسارات عملية للمدن الذكية المراعية للمناخ في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "تنفيذ العمل المناخي في عمان .. دروس مستفادة لمدن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والخطوات التالية".


وتناولت المناقشات الدور الرئيسي الذي تقوم به المدن في صياغة وتنفيذ العمل المناخي على نحو فعال، ومناقشة التغير المناخي بوصفه تحدياً وفرصة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي على مستوى المدن.


وأكد المتحدثون أن على المناطق الحضرية التطلع إلى حلول مبتكرة لتحقيق النمو الاخضر، وان الكثافة المادية والاقتصادية للمدن توفر قوة دافعة للتغيير التكنولوجي والاستثمارات في البنية التحتية التي تدعم التنمية الاقتصادية منخفضة الكربون.

 

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