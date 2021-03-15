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الإثنين، 15-03-2021 05:50 م

الشواربة يشارك منظمة المدن العربية الإحتفال بيوم التأسيس

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الوكيل الاخباري - شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، عبر تقنية الاتصال المرئي، منظمة المدن العربية الإحتفال بيوم تأسيسها الذي يصادف الخامس عشر من آذار من كل عام.
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وقال الشواربة في كلمته، "إننا نمر بظروف استثنائية تتمثل في جائحة كورونا في العالم أجمع، وبالرغم من ذلك، استمرت مدينة عمان منيعة بأهلها ومؤسساتها".

وأضاف أن المدن العربية رفعت هذا العام شعار "الصمود الحضري من أجل مدن مستدامة وشاملة"، الأمر الذي يستلزم بذل جهد أكبر لبلوغ الغايات المشتركة ومواكبة النمو المتسارع للتوسع السكاني والعمراني بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة ورفاهية الإنسان عبر بناء مدن حديثة ومتكاملة المرافق والخدمات.

وقدم الشواربة الشكر والتقدير لأمين عام منظمة المدن العربية ورؤساء ومدراء المدن العربية على تهنئتهم بيوم مدينة عمان.

 




 

 


 

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