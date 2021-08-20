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الجمعة، 20-08-2021 11:12 م

الشواربة يصدر قرارا يعتبر الأول في تاريخ الأمانة

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الوكيل الاخباري - في قرار يعتبر الاول في تاريخ امانة عمان الكبرى ، خاطب امين عمان الكبرى م. يوسف الشواربة، وزير السياحة والاثار بالموافقة على ادراج موقع “كهف المعلقة ” على قائمة التراث العالمي “اليونسكو ” اضافة اعلان


وربط المسار السياحي مع المغطس والسير في اجراءات الاعتماد عالميا بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار وفريق مشروع المسارات .

قرار الشواربة جاء بعد قيام امانة عمان بإنجاز الموقع وتوثيقه من خلال البحث العلمي ، وتصميم فيلم على اليوتيوب عن الكهف ،اضافة الى بروشور ونشر معلومات حول الكهف في كتب مختصة بالسياحة والاثار .

 




 

 


 

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