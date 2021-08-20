الشواربة يصدر قرارا يعتبر الأول في تاريخ الأمانة

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في قرار يعتبر الاول في تاريخ امانة عمان الكبرى ، خاطب امين عمان الكبرى م. يوسف الشواربة، وزير السياحة والاثار بالموافقة على ادراج موقع “كهف المعلقة ” على قائمة التراث العالمي “اليونسكو ”وربط المسار السياحي مع المغطس والسير في اجراءات الاعتماد عالميا بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار وفريق مشروع المسارات .قرار الشواربة جاء بعد قيام امانة عمان بإنجاز الموقع وتوثيقه من خلال البحث العلمي ، وتصميم فيلم على اليوتيوب عن الكهف ،اضافة الى بروشور ونشر معلومات حول الكهف في كتب مختصة بالسياحة والاثار .