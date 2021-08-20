الشواربة يصدر قرارا يعتبر الأول في تاريخ الأمانة

الوكيل الاخباري -
في قرار يعتبر الاول في تاريخ امانة عمان الكبرى ، خاطب امين عمان الكبرى م. يوسف الشواربة، وزير السياحة والاثار بالموافقة على ادراج موقع “كهف المعلقة ” على قائمة التراث العالمي “اليونسكو ” اضافة اعلان
وربط المسار السياحي مع المغطس والسير في اجراءات الاعتماد عالميا بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار وفريق مشروع المسارات .
قرار الشواربة جاء بعد قيام امانة عمان بإنجاز الموقع وتوثيقه من خلال البحث العلمي ، وتصميم فيلم على اليوتيوب عن الكهف ،اضافة الى بروشور ونشر معلومات حول الكهف في كتب مختصة بالسياحة والاثار .