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الإثنين، 20-06-2022 03:14 م

الشواربة يعرض خطة الأمانة أمام أعضاء الرابطة الأردنية اللبنانية

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الوكيل الإخباري - عرض أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، الخطة الاستراتيجية للأمانة للأعوام 2022- 2026، التي أطلقتها الأسبوع الماضي، أمام أعضاء الرابطة الأردنية اللبنانية.

وقال الشواربة خلال لقائه أعضاء الرابطة في مقر السفارة اللبنانية، بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية السفير يوسف رجّي، ورئيس الرابطة سامية صالح، إن خطة الأمانة الاستراتيجية التي أعلنت أخيرا، تمتد على مدار 5 سنوات، وتهدف إلى تطوير المرافق العامة والخدمات، خاصة النقل العام والبنى التحتية والتصميم الحضري والبيئة النظيفة والمستدامة وسيادة القانون، مبينا أنها تتضمن أربعة محاور رئيسة هي: جودة الحياة والبيئة، النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، والاستثمار، والتشريعات.

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وأضاف أن تنفيذ محاور الاستراتيجية يتطلب تعديلا وإصدار بعض التشريعات كقوانين السير، وتنظيم المدن والقرى، وضريبة الأبنية والأراضي ونظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان لتتلاءم مع أهداف الخطة ومتطلبات التحديث والتطوير لمواكبة التطورات التقنية.


وقال الشواربة إن الأمانة تدرس المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد، البالغ طولها 50 كيلومترا في مدينة عمان، مؤكدا أهمية وجود منظومة نقل عام متكاملة وقوية في مدينة عمان، مبينا أن الأمانة ستستكمل عدد حافلات باص عمّان التي ستصل إلى 286 حافلة، في شهر تشرين أول المقبل.


وتحدث الشواربة عن مشاريع ستنفذها الأمانة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تلك المشاريع.

وأشار إلى أن مشروع عمان مدينة ذكية، هو برنامج متكامل من 10 مشاريع، يهدف لتعزيز القدرة التنافسية وكفاءة المدينة بالاعتماد على البيانات الحضرية لربط مختلف مكونات البنية التحتية والخدمات المقدمة للارتقاء بنوعية الحياة لمواطني عمّان وزوارها، مبينا أن المشروع سيكون بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 




 

 


 

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