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الإثنين، 26-10-2020 01:25 م

الشواربة يعمم بخصوص دوام موظفي الأمانة

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الوكيل الإخباري - قرر أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، الاثنين، تعليق الدوام لموظفي الأمانة أيام السبت حتى نهاية عام 2020.

وقال الشواربة، في تعميم له، إن القرار يهدف لاستقرار الوضع الوبائي بين الموظفين بعد تسجيل حالات كورونا، والمحافظة على أمن متلقي الخدمة وسلامتهم العامة، على ان يستثنى من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، مفوضا مدير المدينة ونوابه بالتنسيق مع المعنيين لأجراء اللازم.

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وكما قررت الأمانة عدم استقبال متلقي الخدمة في كافة مبانيها أيام السبت ولغاية نهاية العام الحالي مع الاستمرار باستقبال طلباتهم عبر البرامج الالكترونية.


 




 

 


 

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