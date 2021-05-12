الأربعاء 12-05-2021
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الأربعاء، 12-05-2021 12:40 م

الشواربة يقرر إعادة هيكلة دائرة ضبط البيع العشوائي

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة إعادة هيكلة دائرة ضبط البيع العشوائي المسؤولة عن مراقبة وضبط البسطات والبيع العشوائي.

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وسيقوم مديرو المناطق في الأمانة بمهام دائرة ضبط البيع العشوائي والإشراف ومراقبة البيع العشوائي في الأسواق بالتنسيق والتعاون مع الحكام الإداريين.

 

كما وتقوم الأمانة أيضا بتدريب الكوادر العاملة لغايات مراقبة وضبط البيع العشوائي.

 

وأكد الشواربة أن التحقيق مازال جاريا مع بعض الكوادر للوقوف على مختلف الإجراءات غير اللائقة وسيتم اتخاذ ما يلزم بعد اكتمال التحقيق.

 




 

 


 

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