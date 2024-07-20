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السبت، 20-07-2024 02:02 م

الشواربة يلتقي أمين عام منظمة المدن العربية ويؤكدان تعزيز التعاون

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الوكيل الاخباري - بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وأمين عام منظمة المدن العربية المهندس عبد الرحمن العصفور أهمية تكاتف الجهود وتعزيز التعاون المشترك بين المدن العربية وبما يخدم التنمية في المجالات المجتمعية والثقافية والمنظومة الذكية في المدن والبلديات العربية.

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واكد الشواربة، خلال لقائه اليوم السبت ، أمين عام المنظمة عمق العلاقات الطيبة والتنسيق الناجح في إقامة الندوات والمنتديات والمؤتمرات والمشاريع التنموية في المدن العربية من خلال استضافة الأمانة لمؤسستين من مؤسسات منظمة المدن العربية " المنتدى العربي للمدن الذكية " و " مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية".

 

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