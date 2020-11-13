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الجمعة، 13-11-2020 01:59 م

الشواربة ينعى عامل وطن توفى إثر حادث سير

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الوكيل الاخباري - نعى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عامل الوطن محمد الهلالي الذي توفي إثر حادث سير مؤسف صباح اليوم الجمعة، كما نعى الشواربة المهندس خالد الدبوبي الذي توفي إثر أزمة قلبية حادة.

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وكتب الشواربة عبر صفحته في تويتر: "أسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته زميلنا المرحوم المهندس خالد الدبوبي الذي توفي إثر أزمة قلبية حادة وزميلنا عامل الوطن محمد الهلالي الذي توفي إثر حادث سير مؤسف صباح اليوم، كما أتمنى الشفاء العاجل للعاملين الآخرين والذين أصيبا في حادث صدم أثناء تأدية الواجب.

 

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