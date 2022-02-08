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الثلاثاء، 08-02-2022 09:37 ص

الشوارع تتزّين بمظاهر الدعاية الانتخابية.. والمومني يؤكد: الانتخابات في موعدها

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الوكيل الإخباري - انطلقت مرحلة الدعاية الانتخابية، أمس الاثنين، بالتزامن مع بدء الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، والتي تستمر حتى غدا الأربعاء.

وبلغ عدد المرشحين في اليوم الأول نحو 3195 مرشحا ومرشحة، وفق عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني.

وقال المومني لـ"الوكيل الإخباري"، إن الهيئة سمحت هذه المرة ببدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين بعد الترشح رسميا بغض النظر عن الموافقة على طلبه من عدمه.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لتشجيع الإقبال على الانتخابات وتحقيق مشاركة واسعة للناخبين والمرشحين فيها.

وأشار المومني إلى أنه في حال رفض طلب أي من المتقدمين للترشح فإنه سيتكفل بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية التي قام بها.

وتوقع استمرار الإقبال على الترشح مع الساعات القادمة.

وشدد المومني على استمرار إقامة الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد ما لم تطرأ أي تطورات على الوضع الوبائي.

وبدأت الهيئة المستقلة للانتخاب في تدقيق طلبات الترشح للانتخابات المقبلة، على أن يتم رفعها لمجلس المفوضين الذي سيتخذ بدوره قرارا للموافقة عليها أو رفضها خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلب الترشح.

وتزينت الشوارع الرئيسية والميادين في مختلف محافظات ومناطق المملكة بلافتات الدعاية الانتخابية ويافطات المرشحين الذين سجلوا رسميا طلبات ترشحهم لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.

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يشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية ستجرى في 22 آذار المقبل، بحسب ما أعلنه مجلس مفوضي الهيئة.


وكشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عدد الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان بلغ (4.602.135) ناخبا وناخبة، منهم (2164795) ذكور و(2437340) إناث.

 




 




 

 


 

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