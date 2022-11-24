الشوبكي : أخطر تعديل لأسعار المحروقات بالاردن الشهر القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأردنية تقترب من اتخاذ قرار خطير نهاية الشهر الحالي برفع أسعار المحروقات، في مواجهة صعبة مع المواطنين وفصل الشتاء، وبعد تنفيذ سبع ارتفاعات في سبع اشهر ماضية على سعر السولار والكاز، خاصة بعد تراجع أسعار النفط مؤخراً الى مستويات ما قبل 10 اشهر.



وتوقع في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان تقوم الحكومة بالفعل عن طريق لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع سعر البنزين 90 بواقع 1.5 قرش لكل لتر، ورفع سعر البنزين 95 بواقع 2.5 قرش لكل لتر، ورفع سعر السولار بواقع 3.5 قرش لكل لتر، مع نقاش يدور في الاروقة الحكومية في إمكانية تثبيت سعر السولار و الكاز؛ او تثبيت سعر الكاز لوحده على حساب اثار نقص إيرادات الضريبة من السولار والكاز على الموازنة.



وأضاف: "وتقوم لجنة التسعير بإضافة الضريبة الثابتة الخاصة، والكلف الأخرى بعد حساب متوسط الأسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة لشهر كامل يسبق اليوم الأخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية".

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