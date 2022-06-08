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الأربعاء، 08-06-2022 06:24 م

الشوبكي: الجيش العربي سطر بتضحيات أبنائه أنموذجاً للشرف والكرامة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، أن من دواعي الفخر والاعتزاز استذكار ثورة العرب الكبرى، التي سطرت أبهى لوحات البطولة والشرف في مختلف ساحات وميادين القتال دفاعاً عن حقوق الأمة العربية.

وقال، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "نستذكر بذات الشموخ والاعتزاز يوم جيشنا العربي الذي سطر بتضحيات أبنائه أنموذجاً للشرف والكرامة ليرسموا بدمائهم الزكية الطاهرة لوحات من البطولة، تتزين بها جدران الوطن، من القدس إلى اللطرون وباب الواد والكرامة كانت معاركه في سبيل شرف الأمة واضحة جلية".

وأضاف "نلتف في هذه الأيام حول الراية الهاشمية بقيادة عميد آل هاشم جلالة الملك عبد الله الثاني، ونستلهم الدروس والعبر من تضحيات الآباء والأجداد ونسترشد بهدي توجيهات قائدنا الأعلى في العزم والإرادة والمضي قدماً في سبيل بناء الدولة الأردنية، التي يكون العدل غايتها والتسامح رسالتها".

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