الشوبكي: قمم تاريخية لأسعار المشتقات النفطية في الأردن

الوكيل الاخباري - قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة المهندس عامر الشوبكي إن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بالنسب التي أعلنت عنها الجمعة، تعتبر قمم سعرية تاريخية لأسعار المشتقات النفطية في الأردن بينما يسجل سعر البنزين 95 السعر الأعلى في تاريخ الأردن على الاطلاق.

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وقررت الحكومة رفع سعر البنزين بنوعيه مع بداية العام الجديد ليرتفع البنزين أوكتان 90 بقيمة 15 فلس لكل لتر ليصبح (850 فلس/لتر) او 17 دينار للتنكة.



أما البنزين أوكتان 95 ارتفع بقيمة 15 فلس لكل لتر ليصبح (1085 فلس/لتر) او 21.7 دينار للتنكة.



كما قررت تثبيت سعري الكاز والسولار عند 615 فلس/لتر او 12.3 دينار للتنكة.



كما تقرر تثبيت سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة وتثبيت بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر.