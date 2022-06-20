الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح معرض الأقحوانة.. عشتار في جامعة اليرموك

إربد : ورشة عمل بعنوان الإصلاح السياسي بين الواقع والطموح

تمرين إخلاء وهمي لحريق في مستشفى الملك المؤسس

الشوبكي يزور المكتب التجاري وجمعية المتقاعدين العسكريين بالأغوار الجنوبية

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية مجددون الخيرية التنموية

مقترح بصرف 200 دينار للحافلات الكبيرة و250 للمتوسطة بدل محروقات

مصر مستعدة لإنشاء محطة مياه على نهر الفرات في العراق

ترفيعات واحالات على التقاعد في الامن العام

إدانة 3 أشخاص وشركتين بالفساد ومعاقبتهم بالسَّجن والغرامة

مستوطن يجرف أراضي شرق بيت لحم

الإثنين، 20-06-2022 05:18 م

الشوبكي يزور المكتب التجاري وجمعية المتقاعدين العسكريين بالأغوار الجنوبية

6202215161812906463368


الوكيل الاخباري - اطلع مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اليوم الاثنين، على سير العمل في المكتب التجاري بمنطقة الأغوار الجنوبية والتقى العاملين فيه.

واستمع الشوبكي إلى إيجاز قدمه مدير المكتب، المقدم المتقاعد محمد المحافظة، مستعرضاً أبرز النشاطات التجارية والاجتماعية التي يقوم بها المكتب لخدمة المتقاعدين العسكريين في المنطقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

افتتاح معرض الأقحوانة.. عشتار في جامعة اليرموك

62022200452130720324

إربد : ورشة عمل بعنوان الإصلاح السياسي بين الواقع والطموح

6202214175312195972841

تمرين إخلاء وهمي لحريق في مستشفى الملك المؤسس

99

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية مجددون الخيرية التنموية

195404

مقترح بصرف 200 دينار للحافلات الكبيرة و250 للمتوسطة بدل محروقات

283604249_386005620238748_1989655784504867250_n

الكوفحي: بلدية إربد ماضية في محاربة الفساد

أخبار متعلقة
_122371__2714456

الكايد يجتمع بالفعاليات الاقتصادية والشبابية في لواء ذيبان

3202229224222849185182

الشوبكي: الجيش العربي سطر بتضحيات أبنائه أنموذجاً للشرف والكرامة

w

جلسة نقاشية حول العلاقات الأردنية العراقية

5202229133331503301934

بحث التعاون المشترك بين أمانة عمان وبلدية السلط

الجيش 3

بدء استقبال طلبات قروض المتقاعدين العسكريين اليوم

12202120205946593773362

ورشة تناقش الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنتاجية