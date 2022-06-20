الشوبكي يزور المكتب التجاري وجمعية المتقاعدين العسكريين بالأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - اطلع مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اليوم الاثنين، على سير العمل في المكتب التجاري بمنطقة الأغوار الجنوبية والتقى العاملين فيه.



واستمع الشوبكي إلى إيجاز قدمه مدير المكتب، المقدم المتقاعد محمد المحافظة، مستعرضاً أبرز النشاطات التجارية والاجتماعية التي يقوم بها المكتب لخدمة المتقاعدين العسكريين في المنطقة.

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