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الخميس، 27-10-2022 05:59 م

الشوبكي يزور نادي ضباط المتقاعدين

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الوكيل الاخباري - زار مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، نادي الضباط المتقاعدين/ عمان والتقى عددا من مرتادي النادي.

واستعرض مدير النادي، العقيد المتقاعد المهندس حسين الفراهيد، في إيجاز، أبرز الخدمات والواجبات التي يقدمها النادي، والرؤى المستقبلية لتطوير أعماله، بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديه من المتقاعدين العسكريين.

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