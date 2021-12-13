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الإثنين، 13-12-2021 07:07 م

الشوبكي يوجه رسالة الى الحكومة عبر برنامج هيثم الوكيل - فيديو

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 الوكيل الاخباري - وجه الخبير في شؤون النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى رسالة الى الحكومة بضرورة وجود دعم موجه الى المواطنين الفقراء بخصوص موضوع التدفئة في فصل الشتاء .

واشار الشوبكي الى ان مواطنين يعانون في الشتاء بسبب اسعار الكاز للتدفئة ، مؤكداً على ضرورة دعم هؤلاء .

وبين ان الدعم يمكن ان يوجه خلال فصل الشتاء عن طريق كوبونات من خلال متابعة كشوفات المواطنين الفقراء عبر وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية .

وقال الشوبكي ان الحكومة قامت بتثبيت اسعار الكاز بسعر مرتفع خلال الشهر الحالي ، مشيراً الى امكانية ان يكون الدعم من خلال الاطلاع على رواتب الموظفين بالضمان الاجتماعي ، مؤكداً ان بعض الموظفين يعانون بسبب اسعار التدفئة بالشتاء .

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ولفت الشوبكي ان دعم المحروقات للفقراء مطبق في دول اخرى قريبة من الاردن .

 

 




 

 


 

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