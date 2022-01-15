الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

الوكيل الإخباري - سجلت منطقة الشونة الشمالية بمحافظة إربد، أعلى كمية هطول أمطار خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، بمعدل 22.6 ملم، وبنسبة 39 بالمئة من معدل الهطول المطري العام.

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وأظهر تقرير محطات الأرصاد اليومي حتى صباح اليوم السبت، تسجيل لواء بني كنانة هطولا مطريا بمعدل 20 ملم وبنسبة 39 بالمئة من المعدل العام، تلاه منطقة كفر أسد في لواء الوسطية بمعدل 18 ملم و بنسبة 42 بالمئة، وقصبة إربد و بني عبيد بمعدل 18 ملم و بنسبة 34 بالمئة، ولواء الطيبة 17 ملم و بنسبة 42 بالمئة، والكورة 17 ملم و بنسبة 37 بالمئة، والمزار الشمالي 17 ملم وبنسبة 35 بالمئة، وأخيراً لواء الرمثا بمعدل 7.5 ملم وبنسبة 36 بالمئة من معدل الهطول المطري العام .



وأكد مدير زراعة لواء الاغوار الشمالية المهندس رائد الشرمان، أهمية الأمطار الأخيرة في زيادة مخزون السدود والمياه الجوفية وتحسين رطوبة التربة والتقليل من عمليات الري واستخدام المبيدات الزراعية، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية على مختلف الزراعات الشتوية والحقلية البعلية والأشجار المثمرة وإدامة المراعي.



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