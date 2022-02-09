الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

سامسونج جالكسي S22 و S22+ تقدمان تجربة كاميرا ثورية للتصوير في الليل والنهار

الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وهذه فرص تساقط الثلوج

وزارة الإدارة المحلية تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الشيخ: تبادل الخبرات مع ديوان الخدمة يعزز الوظيفة العامة في مصر والأردن

مؤسسة ولي العهد تعلن فوز 60 فارساً وفارسة في انتخابات مجالس حقق

بلدية الطفيلة تباشر بردم ومعالجة الآبار المهجورة والحفر الخطرة

روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

التربية لـ الوكيل : اعلان نتائج التوجيهي سيكون الكترونيا فقط

مطالبة بإصدار قانون للعفو العام في الاردن

صناعة عمان تنظم المؤتمر الدولي للمنظفات في أيار المقبل

الأربعاء، 09-02-2022 06:12 م

الشيخ: تبادل الخبرات مع ديوان الخدمة يعزز الوظيفة العامة في مصر والأردن

w


الوكيل الاخباري - قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر الدكتور صالح الشيخ، إن زيارته لديوان الخدمة المدنية تأتي للاطلاع على آخر المستجدات التي طرأت على شؤون الوظيفة العامة في الأردن، وتعزيز وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأضاف الدكتور الشيخ في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أن تبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر وديوان الخدمة الأردني، يعزز الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر، من خلال اختيار الموظفين وتقييمهم بناء على الكفاءة والتنافسية لتحقيق النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202215165126581142171

وزارة الإدارة المحلية تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

1120211512235586074058

مؤسسة ولي العهد تعلن فوز 60 فارساً وفارسة في انتخابات مجالس حقق

1202230215018697581202

بلدية الطفيلة تباشر بردم ومعالجة الآبار المهجورة والحفر الخطرة

82021164113441824713

التربية لـ الوكيل : اعلان نتائج التوجيهي سيكون الكترونيا فقط

3

صناعة عمان تنظم المؤتمر الدولي للمنظفات في أيار المقبل

22022894114467777124

6 مترشحين لمنصب رئيس بلدية الزرقاء و67 للعضوية

أخبار متعلقة
112020416921891158587

تجارة عمان: تصدير بضائع بقيمة 50 مليون دينار الشهر الماضي

2202267214783289659

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري يزور ديوان الخدمة المدنية

61f6a039a4c6d

الصفدي يبحث مع نظيره المصري أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

مبنى رئاسة الوزراء

الوشاح وغنما نائبان لمحافظ البنك المركزي

120221720216985699779

تأجيل دوام البنوك غدا حتى 10 صباحا

120225162039743371442

تأجيل دوام المركزي والبنوك الأخرى غدا