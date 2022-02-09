الشيخ: تبادل الخبرات مع ديوان الخدمة يعزز الوظيفة العامة في مصر والأردن

الوكيل الاخباري - قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر الدكتور صالح الشيخ، إن زيارته لديوان الخدمة المدنية تأتي للاطلاع على آخر المستجدات التي طرأت على شؤون الوظيفة العامة في الأردن، وتعزيز وتبادل الخبرات بين البلدين.



وأضاف الدكتور الشيخ في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أن تبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر وديوان الخدمة الأردني، يعزز الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر، من خلال اختيار الموظفين وتقييمهم بناء على الكفاءة والتنافسية لتحقيق النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

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