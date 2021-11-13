الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 دبي

الوكيل الإخباري - زار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم السبت، الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث كان في استقباله لدى وصوله الجناح الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

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واصطحب رئيس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن راشد، بجولة في الجناح الأردني، واطلع على مكوناته وما يتضمنه من عروض وبرامج وفعاليات.



وأكد رئيس الوزراء أن الجناح الأردني الذي يحمل عنوان "عتبات المستقبل" صمم ليعكس الإنجازات الأردنية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعيَّة.

كما أكد الخصاونة أهمية إكسبو دبي في تعزيز التعاون والشراكات، مقدما التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها باستضافة هذا الحدث الدولي الهام.