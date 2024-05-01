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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 01-05-2024 01:43 م

الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تقارب 32 مليوناً لشهر نيسان

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الوكيل الاخباري- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر نيسان الماضي 31 مليونا و987 ألفا، و261 دينارا.

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وبين شريم، في تصريح صحفي اليوم، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر نيسان، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وأشار شريم إلى إصدار(534) شهادة منشأ وفقا لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

 




 

 


 

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