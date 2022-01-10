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الصبيحي: ارتفاع المصروفات الإدارية لصندوق استثمار أموال الضمان

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الإثنين، 10-01-2022 08:56 ص

الصبيحي: ارتفاع المصروفات الإدارية لصندوق استثمار أموال الضمان

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الوكيل الإخباري - تساءل خبير التأمينات موسى الصبيحي ،الأثنين، عن ارتفاع المصروفات الإدارية لصندوق استثمار أموال الضمان بنسبة 23%.

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وبين الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك ان المصروفات الإدارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عام 2020 ارتفعت بنسبة 23% عما كانت عليه في عام 2019 حيث ارتفعت هذه المصروفات من (4.4) مليون دينار عام 2019 إلى (5.7) مليون دينار عام 2020، أي بمقدار (1.3) مليون دينار وهو الأعلى في تاريخ الصندوق منذ 18 عاماً.


واضاف الصبيحي بمنشوره انه بالرغم من أن صافي عائد الاستثمار عام 2020 قد انخفض بمقدار (48) مليون دينار عن العائد المتحقق لعام 2019 وبما نسبته (9%) تقريباً، وقد يكون ارتفاع المصروفات مبرَّراً وله أسبابه، لكن لم يُشر التقرير السنوي للصندوق لعام 2020 لأسباب هذا الارتفاع الملحوظ بالنفقات الإدارية، علماً بأن من أهم متطلبات الشفافية والإفصاح أن تُذكَر أسباب ارتفاع المصروفات الإدارية وفيما إذا كان هذا الارتفاع مبرَّراً فعلاً أم لا.


ودعا الصبيحي العاملين في الصندوق أن يتم تضمين تقارير الصندوق السنوية بتفاصيل أكثر حول المحافظ الاستثمارية والمصروفات الإدارية مع مقارنة تحليلية ما بين العام والسنوات السابقة مما يعد من مقتضيات الإفصاح والشفافية لمثل هذا النوع من الصناديق التي تهم كافة المواطنين والعاملين والباحثين.

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