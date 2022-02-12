الصبيحي: الضمان يقتطع 30 دينارا من راتب التقاعد للتأمين الصحي الحكومي

الوكيل الإخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن بعض متقاعدي الضمان لا يعرفون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي عقدت اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة قبل سنوات طويلة لتوفير التأمين الصحي الحكومي لمتقاعدي الضمان بصرف النظر عن نوع تقاعدهم، وما إذا كانوا قد تقاعدوا من مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة في نظام وتعليمات التأمين الصحي السارية والمعمول بها في إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة.
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وبين الصبيحي في إدراج له عبر "الفيسبوك" اليوم السبت، أن مؤسسة الضمان تلعب دورها كوسيط بين متقاعديها وإدارة التأمين الصحي الحكومية، حيث تقتطع النسبة المحددة للاشتراك بهذا التأمين من راتب المتقاعد وتحولها إلى حساب وزارة الصحة/التأمين الصحي.
وأوضح، أن تعليمات التأمين الصحي الحكومي تُلزِم كل متقاعد ضمان اجتماعي ممن تقاعدوا من مؤسسات ودوائر القطاع العام بالاشتراك في التأمين الصحي الحكومي بمجرد تقاعده، ويتم اقتطاع الاشتراك بهذا التأمين من الراتب الإجمالي للمتقاعد وهو بنسبة (3%) و بسقف ( 30) ديناراً من قبل مؤسسة الضمان وتحوّل إلى حساب إدارة التأمين الصحي/وزارة الصحة.
أما متقاعدو الضمان ممن كانوا يعملون في القطاع الخاص وغيره من القطاعات وممن كانوا أيضاً مشتركين اختيارياً بالضمان فهؤلاء يشتركون بالتأمين الصحي الحكومي بناءً على رغبتهم ومراجعتهم لإدارة التأمين الصحي كمتقاعدي ضمان و يتم إبلاغ مؤسسة الضمان بقيمة الاقتطاع الشهري من رواتبهم التقاعدية وبحسب عدد أفراد العائلة المشمولين بهذا التأمين مع المتقاعد.
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