الصبيحي: الضمان يقتطع 30 دينارا من راتب التقاعد للتأمين الصحي الحكومي

الوكيل الإخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن بعض متقاعدي الضمان لا يعرفون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي عقدت اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة قبل سنوات طويلة لتوفير التأمين الصحي الحكومي لمتقاعدي الضمان بصرف النظر عن نوع تقاعدهم، وما إذا كانوا قد تقاعدوا من مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة في نظام وتعليمات التأمين الصحي السارية والمعمول بها في إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة.

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