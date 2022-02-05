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السبت، 05-02-2022 10:54 ص

الصبيحي: صندوق استثمار الضمان أصبح الذراع الإقراضية الأكبر للحكومة

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الوكيل الاخباري - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن صندوق استثمار الضمان أصبح الذراع الإقراضية الأكبر "داخليّاً" للحكومة.

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وقال الصبيحي في إدراج له عبر "الفيسبوك" السبت، إن الحكومة كانت ستواجه صعوبات بالغة في اقتراض مبالغ ضخمة داخلياً لولا وجود صندوق استثمار أموال الضمان، وكان يجب على رئيس الصندوق أن يعترف بذلك بشفافية كاملة وبأنه لولا صندوق الاستثمار لما استطاعت حكومة المملكة أن تقترض "على شكل سندات" أكثر من (6.5) مليار دينار داخلياً هي مجموع السندات الحكومية المُكتَتَب فيها حالياً من قبل الصندوق.

وأشار الى أن الصندوق عزّز قدرات الحكومة على الاقتراض الداخلي من خلال طرح سندات خزينة، حيث كان صندوق استثمار أموال الضمان هو الجهة الأكبر المكتتبة في هذه السندات التي استحوذت على أكثر من (57%) من موجوداته، ما يعني أن الصندوق لم يعد الذراع الاستثمارية لمؤسسة الضمان فحسب، بل أصبح أيضا الذراع الإقراضية الأكبر داخلياً للحكومة.

ونوه، الى انه سيذكر في منشور لاحق، حجم الفوائض المالية التأمينية التي تم تحويلها من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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