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الأحد، 19-05-2024 12:37 م

الصحة: أعداد مراجعي أقسام الطوارئ بسبب الأمراض التحسسية غير مقلقة

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة الشؤون الفنية والمستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو يقين إن أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية تشهد مراجعات لمرضى يعانون من الأمراض التحسسية خلال موسم الربيع الحالي والأجواء الخماسينية. 

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وأضاف أبو يقين لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاحد أن أعداد المرضى الذين يراجعون أقسام الطوارئ في المستشفيات بسبب الأمراض التحسسية اعتيادية مقارنة مع ذات الفترة من كل عام، لافتا أن عدد المراجعين غير مقلق . 


وأشار إلى أن أغلب مرضى الحساسية والربو يراجعون الطوارئ لتخفيف حدة الأعراض من خلال إجراءات إسعافية منها "التبخيرة".


ودعا الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية الربو لإغلاق النوافذ ولبس الكمامة وعدم التعرض  للدخان والعطور والتي تزيد من شدة الأعراض.


 




 

 


 

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