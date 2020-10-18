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الأحد، 18-10-2020 08:37 م

الصحة: أمان يكشف 130 إصابة كورونا يوميا

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الوكيل الإخباري- ساهم تطبيق أمان التابع لوزارة الصحة في كشف 910 إصابات بفيروس كورونا المستجد على الأقل، خلال الأسبوع الماضي.

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وأطلق التطبيق في 20 أيار الماضي، للمساعدة في متابعة مخالطين لأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، ويُحتمل انتقال عدوى الجائحة لهم.


وقال إدارة التطبيق في بيان عبر فيسبوك، إنه "أصبح يساهم بكشف ما معدله 130 إصابة مؤكدة يوميا على الأقل".


ومن بين الإصابات المكتشفة خلال الأسبوع الماضي، نائب سابقة أعلنت إصابتها وتنبيهها عبر التطبيق.


ومنذ 26 أيلول/سبتمبر، ساهم التطبيق بـ "كشف 1566 إصابة على الأقل تم التحقق منها، كما ورد في تقارير الأسابيع الثلاث الماضية".


وساعد التطبيق، على منع انتقال عدوى الفيروس إلى ألفي شخص خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وفق بيان للتطبيق.


والفريق القائم على التطبيق يعمل حاليا على "حساب عدد الإصابات التي منع التطبيق حدوثها خلال شهر تشرين الأول، نتيجة تنبيه المخالطين والمصابين".


"نصف المرضى وأكثر الذين استخدموا أمان خلال الأسبوع الماضي، ساعدهم بتسريع كشف إصابتهم، الأمر الذي يدل على فائدة التطبيق للمستخدمين ونجاعته في تحديد المخالطين، ويؤكد أهمية دوره في دعم جهود فرق التقصي الوبائي بالوصول إلى المخالطين وتحديد المصابين منهم وعزلهم لكسر سلسلة العدوى"، وفق البيان.



 




 

 


 

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