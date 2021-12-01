الصحة: أولوية استخراج نتائج فحص PCR لطلبة المدارس

الوكيل الاخباري - أكد مدير الرعاية الصحية والأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور علي الزيتاوي على ان الاولوية في استخراج نتائج فحص " البي سي ار " هو لطلاب المدارس.

اضافة اعلان



وأضاف الزيتاوي على أنه تم التعميم على الفرق الميدانية والمختبرات في جميع محافظات المملكة بحيث يتم فصل فحوصات طلاب المدارس عن الفحوصات الاخرى مع كتابة اسم المدرسة والمحافظة على العينات لتسريع ظهور نتائجها خلال 24 ساعة الى 48 ساعة.



وأكد الدكتور الزيتاوي في حديث لإذاعة الامن العام أنه يتم حاليا التركيز في فحوصات " البي سي ار " على طلاب المدارس كونهم اكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا " وهم ما بين 12 – 18 عام.