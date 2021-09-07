الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 07-09-2021 07:40 م

الصحة : إجراءات جديدة حول مجانية الفحوصات

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 الوكيل الاخباري - جدد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، الثلاثاء، تأكيده فعالية المطاعيم في مكافحة فيروس كورونا.

وكشف في تصريحات صحفية أن من هم فوق 65 عاما كانوا اكثر الفئات استجابة للمناعة المجتمعية.

وأضاف البلبيسي أن نسبة الاجسام المضادة لمن تلقوا المطاعيم بلغت 92%. 

وقال البلبيسي إنه فيما يتعلق بالمهرجانات لن يسمح لغير متلقي اللقاح من الدخول بالإضافة إلى أنه سيكون نظام تباعد في الأماكن المخصصة للجلوس.

وتابع أن هناك خطط للتوجه للناس بخطابات جديدة من خلال حملة توعية جديدة لإقناع المواطنين بفعالية المطعوم.

وتوقع البلبيسي أن يكون هناك إجراءات جديدة حول مجانية الفحوصات.

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