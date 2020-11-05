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الخميس، 05-11-2020 08:28 ص

لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي

الصحة : إجراء جديد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

ك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للشؤون الصحية الأولية ، غازي شركس ، أن وزارة الصحة تعكف على زيادة عــدد مراكز فحص كورونا الثابتة في المحافظات.

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وبين شركس في تصريحات صحافية ،الخميس ، أن هذا الإجراء شأنه تخفيف الضغط على القطاع الحكومي فيما يتعلّق بفحص الفيروس ، نتيجة لارتفاع الإصابات خلال الفترة الراهنة بالمملكة .

 

 

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