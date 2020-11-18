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الأربعاء، 18-11-2020 08:24 ص

%55 نسبة إشغال الأسرّة بالعناية الحثيثة

الصحة : إجراء جديد بعد إيعاز حكومي بسبب تفشي كورونا

كم
أسرة في أحد المستشفيات بالمملكة


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ، مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة، الأربعاء، إن نسبة الإشغال في أسرة وحدات العناية الحثيثة وصلت إلى 55% في المستشفيات .

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وأضاف الأربعاء ، في تصريحات صحافية  أن "مركز السيطرة المركزي الذي أعلن عنه مؤخرا يساعدنا في التسهيل على المواطنين والأطباء في إيجاد أسرّة لمختلف المستشفيات بالمملكة ".


وأوضح الهياجنة أن "وزارة الصحة تعاني من نقص مزمن في الكوادر الطبية، لذا، أوعزت الحكومة بتعيين أكثر من 1900 من الكوادر الطبية والتمريضية لرفد 3 مستشفيات ميدانية يجري العمل على إنشائها".

 

"نأمل أن لا نستخدم هذه المستشفيات الميدانية (...) لكن يجب أن تكون جاهزة لاستخدامها"، بحسب الهياجنة.


وأشار إلى أن "العمل على تجهيز هذه المستشفيات الميدانية في محافظات إربد ومعان وعمّان يجري وفق ما هو مخطط له".

 

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