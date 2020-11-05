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الخميس، 05-11-2020 09:57 ص

الصحة: إرباك بمراكز فحص كورونا الثابتة

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الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس أن الوزارة تسعى الى زيادة عدد مراكز فحص كورونا الثابتة في كافة المحافظات، مشيرا الى مخاطبة مدراء الصحة حول ذلك.

وقال شركس في تصريحات صحفية، إن مراكز الفحص الثابتة لكورونا جاءت للتخفيف على الناس، لكن الاقبال عليها بدأ من كافة الفئات المخالطين وعدم المخالطين وهو ما يخالف الفئة المستهدفة من هذه المراكز، ما اضعف قدرتها.

وأضاف أنه في الأصل أن يراجع هذه المراكز من لديه اصابات مؤكدة في المنزل وهو مخالط، اضافة الى من يصله اشعارات عبر تطبيق أمان أنه مخالط مباشر بدرجة خطورة عالية، اضافة الى من يظهر عليه اعراض واضحة.

وبين أن المراجعة العشوائية لهذه المراكز تتسبب باربكات وازدحامات في مواقع مراكز الفحص الثابتة، اضافة الى إضعاف قدرتها على استهداف المعنيين.

وقال إن كتات الفحص تورد بحسب طلب المراكز الثابتة، موضحا أن كل مركز يقدر عدد الفحوصات التي يجريها يوميا، فيما من الممكن أن تتأخر هذه الكتات احيانا بالوصول الى المركز.

ودعا شركس المواطنين الى ارتداء الكمامات داخل هذه المراكز وخارجها، مشددا على ضرورة الوقاية من الاصابة بالفيروس.

 




 

 


 

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