الصحة : إعادة جدولة الجرعة الثانية للقاح فايزر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الجمعة، إعادة جدولة الجرعة الثانية من لقاح فايزر لمدة 6 أسابيع بدلاً من ثلاثة أسابيع من موعد الجرعة الأولى، وذلك لتحقيق مرونة في اعطاء اللقاح المضاد للفيروس كورونا.
ومن جهته ، قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية المكلف ،ٍ الدكتور عادل البلبيسي خلال تصريحات صحافية ، " لا غبار علمي على هذا الأمر، ويمنحها القدرة على اعطاء الجرعة الأولى لأكبر عدد من المواطنين" .
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