الصحة : إعادة نظر بالقرارات إذا استمر ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الوزارة ستنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة لرصد الارتفاع بالإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية لتقديم توصياتها، مشدداً أنه في حال استمرت الأرقام الوبائية بالارتفاع سيتم مراجعة بعض الإجراءات مع ضرورة عدم استباق الأحداث بشأن ماهية القرارات.

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وأضاف البلبيسي، أنه لا يوجد لدى الوزارة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أية إجراءات متوقعة عن عودة القرارات، لافتا إلى أنه الوزارة ستراقب الوضع الوبائي وبناء عليه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات.



وأشار إلى أن الارتفاع الحاد على إصابات كورونا يوم أمس لم يسجل في الأردن منذ حوالي 90 يوما؛ إذ بلغت 1061 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل نسبة الفحوصات الإيجابية 4.4 بالمئة في ارتفاع لم يسجل منذ 60 يوما.



وقال، إن وزارة الصحة دقت ناقوس الخطر بعد ارتفاع الأرقام الوبائية؛ لذلك يتوجب أن نحذر جدا، تزامنا مع وجود تراخي بشكل كبير من المواطنين بالالتزام بمعايير السلامة العامة.



وعن سير الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا، أشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا بشكل جيد؛ إذ قامت كوادر الوزارة يوم أمس الأحد بتطعيم حوالي 100 ألف شخص والسبت 80 ألف.



وعن عودة التعليم الوجاهي في خضم ارتفاع الإصابات، أكد أن عودة التعليم الوجاهي هو أمر واقع وليس مرتبط بشكل كبير بعدد جرعات المطعوم، موضحا أنه كلما تم الإسراع بعملية التطعيم نقلل إمكانية الانقطاع بالتدريس.

وأضاف، أن الوزارة قامت بفتح أبواب مراكز التطعيم مع توفر اللقاحات بشكل جيد، لافتا إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ نحو 2.7 مليون جرعة و2.6 مليون جرعة.



ونوه إلى أن الهدف وراء الإسراع بتلقي الجرعة الثانية يعود إلى أن نسبة الحماية من المتحور الهندي بعد تلقي الجرعة الأولى لا تتجاوز 33 بالمئة بينما بعد تلقي جرعتي اللقاح تصل نسبة الحماية إلى 85 بالمئة.



وشدد على أن استمرارية وتيرة عملية التطعيم ضد كورونا ستسمح بالوصول إلى العدد الذي وضعته خطة الحكومة في الأول من شهر أيلول المقبل البالغ 4.5 ملايين جرعة؛ وذلك باستمرارية المواطنين على التطعيم، لافتا إلى أن وزارة الصحة وفرت كافة الإمكانيات لذلك.

