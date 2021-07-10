الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعيد تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي كورونا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في دير الزور شرقي سوريا

بسبب قرصنة إلكترونية .. إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ بألمانيا

مرفأ بيروت.. أهالي الضحايا يقتحمون باحة منزل وزير الداخلية

فروانة: 82 أسيرا فلسطينيا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة

تونس: 194 وفاة و 9286 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تدين هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين

مقتل اردني في عملية سطو مسلح في امريكا

العراق يطالب إيران بالحصول على حقوقه المائية

الرئيس العراقي: مهمة القوات الأجنبية تمكين قدرات قواتنا وتطويرها

السبت، 10-07-2021 04:13 م

الصحة: إعطاء المطاعيم دون موعد مسبق ضمن الاستراتيجية المقبلة

الصحة


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إن إعطاء اللقاحات الواقية من فيروس كورونا دون الحاجة لمواعيد مسبقة ضمن الاستراتيجية المقبلة.

اضافة اعلان


وأوضح أن الإقبال على مراكز التطعيم يوم الجمعة كان دون المقبول، وتوقعت الوزارة أن يكون الإقبال بشكل أفضل.

 

وأشار البلبيسي إلى أن إمكانية تخفيض عمر من يحق لهم تلقي اللقاح دون الحاجة لموعد مسبق إلى 25 سنة أو 20 سنة لإتاحة الفرصة لجميع الأشخاص غير المطعمين للتوجه لمراكز التطعيم.


وأضاف أن حوالي 130 ألف شخص امتنعوا عن الحضور لتلقي الجرعة الثانية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1790084

مقتل اردني في عملية سطو مسلح في امريكا

w

ضبط مركبة شحن تقوم بتحميل باص نقل مشترك - صور

w

مركز الفلك ينشر صورة هلال ذي الحجة من الأردن

1735482f-9b1f-4e21-84a0-da65ad75439d

عجلون: صدور كتاب التقييم البيئي الاستراتيجي

520216233915349400825

انطلاق معسكر سواعد الانقاذ والتماسك الاجتماعي في شباب العاصمة

w

وفاة 97 شخصاً غرقا بالسدود وقناة الملك عبدالله في 10 سنوات

أخبار متعلقة
6202115155616724309445

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

6202114185427764873594

الصحة : 12 ألف شخص اصيبوا بكورونا بعد تلقيهم الجرعة الأولى في الأردن

1 (18)

حوافز جديدة تنتظر متلقي المطعوم بالاردن

6202112171023182382015

فحوصات كورونا الايجابية ترتفع مجددا بالاردن

420209223020353671366

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن

حظر

تفاؤل أردني بإلغاء الحظر الليلي خلال الأسابيع القادمة