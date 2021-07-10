الصحة: إعطاء المطاعيم دون موعد مسبق ضمن الاستراتيجية المقبلة

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إن إعطاء اللقاحات الواقية من فيروس كورونا دون الحاجة لمواعيد مسبقة ضمن الاستراتيجية المقبلة.

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وأوضح أن الإقبال على مراكز التطعيم يوم الجمعة كان دون المقبول، وتوقعت الوزارة أن يكون الإقبال بشكل أفضل.

وأشار البلبيسي إلى أن إمكانية تخفيض عمر من يحق لهم تلقي اللقاح دون الحاجة لموعد مسبق إلى 25 سنة أو 20 سنة لإتاحة الفرصة لجميع الأشخاص غير المطعمين للتوجه لمراكز التطعيم.



وأضاف أن حوالي 130 ألف شخص امتنعوا عن الحضور لتلقي الجرعة الثانية.