الصحة : احذروا الساعات الأخيرة

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد أمين عام الرعاية الصحية الأولية، الدكتور غازي شركس، إن التزام المواطنين بشروط الوقاية أثناء عملية الاقتراع جيد ويبعث على الاطمئنان، شريطة عدم التجمع أثناء صدور النتائج وبعدها، وسط مخاوف من زيادة كبيرة في الأعداد المرصودة يومياً من خلال لجنة التقصي الوبائي التي تحتم أن يكون المواطن ملتزما بكل سبل الوقاية والسلامة العامة.وبين الدكتور شركس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال جولة على عدد من مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء أن المواطنين أبدوا مسؤولية عالية وأظهروا حرصهم للمحافظة على صحتهم وصحة المحيطين بهم من أبناء المجتمع.وأكد أن الحالة الوبائية لا تعطل المسيرة الديمقراطية إذا ما اتبعت وسائل الوقاية والتباعد ولبس الكمامة، محذرا المواطنين من الاختلاط، خاصة في الساعات الأخيرة لعملية الاقتراع والتي قد تشهد زخما في التصويت؛ فمن الممكن أن يكون الشخص مصاباً، ولا يعلم أنه مصاب لعدم ظهور أعراض الإصابة عليه.ودعا شركس المواطنين بعد الدخول لمركز الاقتراع إلى تجنب التجمهر أمام مركز الاقتراع والحفاظ على مسافة أمان باستمرار والتخلص من القفازات في المكان المناسب. وبين أنه جرى تسليم القفازات والقلم عند دخول مركز الاقتراع، والتأكد من البطاقات الشخصية عن طريق ماسح ضوئي "باركود"، وتحبير اصبع السبابة للمقترع من قبل أحد أعضاء اللجنة بدلا من غمسه بالحبر.