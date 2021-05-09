الصحة : ارتفاع الحرارة بعد اخذ المطعوم مؤشر طبيعي ولا يقلق

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قامت وزارة الصحة بالاجابة عن بعض الاسئلة الهامة التي تشغل تفكير المواطن .

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وكان السؤال الاول يتمحور حول زيادة او نقصان المناعة بعد اخذ الجرعة الاولى من مطعوم كورونا وكانت الاجابة من الصحة ان الجرعة الاولى تعطي الشخص المناعة ولكن الجرعتين من لقاح كورونا تعطي المناعة الاكبر .

والسؤال الثاني يتمحور حول ارتفاع درجة الحرارة بعد اخذ المطعوم وهل هو احد اعراض الاصابة بالفيروس فكانت الاجابة بان ارتفاع الحرارة لا يعني الاصابة بالفيروس وانما هو احد الاثار الجانبية للمطعوم ولا يستوجب الحجر او العزل .