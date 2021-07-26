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الإثنين، 26-07-2021 08:36 م

الصحة : ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية باتت مقلقة

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الوكيل الاخباري - تحدث أمين عام وزارة الصحة للشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، حول آخر مستجدات مواجهة جائحة كورونا في المملكة، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.اضافة اعلان

 
ولفت البلبيسي في تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية باتت مقلقة، معتبرا أن أحد أبرز أسباب الزيادة في الإصابات يكمن في عدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وسرعة الإقبال على تلقي اللقاح. 

وأوضح البلبيسي أن 14,578 شخصا أقبلوا على تلقي لقاح كورونا لمن هم في الفئة العمرية دون سن العشرين عاما.  

 




 

 


 

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