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الأربعاء، 20-01-2021 08:04 م

الصحة : استئناف تطعيم الطلبة حال عودة المدارس

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الوكيل الاخباري - أكد مدير برنامج التطعيم الوطني، الدكتور كامل أبو سل، أن الوزارة ستقوم باستئناف برنامج التطعيم الوطني لطلبة المدارس الحكومية في حال كان هناك عودة للتعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني.
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وأضاف أبو سل في تصريحات صحفية إن طلبة الصفوف الأول والعاشر هم الفئة المستهدفة بالبرنامج لاستكمال الجرعات لمطعوم الحصبة والحصبة الألمانية والجدري، لنصل إلى جميع المدارس.
 
 وقال إن الطلبة الذين لم يتم اعطاؤهم الجرعات أثناء جائحة كورونا سيتم استئناف البرنامج لهم بالمدارس في الصفوف الثاني والحادي عشر، مشيرا إلى أن تاخير المطعوم لا يؤثر بالنسبة للطلبة.

 




 

 


 

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