الصحة: اصابات اوميكرون لا تُسجل يوميا في المملكة ولا نريد احداث تشويش

الوكيل الإخباري- قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن تسجيل اصابات أوميكرون في الأردن ليس يومياً كما هو حال اصابات كورونا العادية.

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وبين البلبيسي في تصريح لـ "الوكيل الإخباري " انه لا يوجد توجه للإعلان عن حصيلة اصابات أوميكرون خلال الايجاز اليومي، موضحا ان ذلك سيتم عندما تكون الاعداد مرتفعة ويومية.

واشار إلى أننا لا نريد تشويش في الايجاز اليومي، وأن لا يحدث تغيير وتبديل يومي بشكل الاعلان.

وقال أنه لم تسجل أي اصابات جديدة بالمتحور ، مشدداً على أن عدد إصابات المتحور المثبتة حتى الآن ما زالت 802 إصابة.

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