السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

بريطانيا تسجل 297 وفاة ونحو 79 ألف إصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 21-01-2022 09:22 م

الصحة : الأردن سيسجل ما بين 10-9 آلاف حالة كورونا في اليوم

كورونا الوكيل


 الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن إلزامية الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا امر وارد.

وبين في مداخلة عبر التلفزيون الأردني أنه من المتوقع أن الأردن سيسجل ما بين 10-9 آلاف حالة كورونا في اليوم الواحد بسبب اوميكرون، لافتا إلى أن 60 بالمئة من العينات الإيجابية تعود إلى متحور أوميكرون.

وأشار إلى أن المتحور أوميكرون لن يكون اخر متحور من كورونا.

وأوضح أن الجائحة هي التي تصيب دول عديدة في قارات متعددة فيما الوباء هو الذي يصيب منطقة معينة فقط.

وبين، أن الجائحة ستنتهي والفيروس سيبقى موجود وستبقى الإصابات بالمرض حالات فردية.

وأكد أن الجائحة ستنتهي عندما تعلن الصحة العالمية عن ذلك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

قرار بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة

12202120111146163335707

الحكومة : إجراءات للتشجيع على تلقي الجرعة المعززة

4202018161326228952315

جمعية الفنادق: نسبة إلغاء الحجوزات ستصل إلى 90% خلال أسبوع

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

0L5A1502 - Copy

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

1220212182918180980323

الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين