الصحة : الأردن سيسجل ما بين 10-9 آلاف حالة كورونا في اليوم

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن إلزامية الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا امر وارد.



وبين في مداخلة عبر التلفزيون الأردني أنه من المتوقع أن الأردن سيسجل ما بين 10-9 آلاف حالة كورونا في اليوم الواحد بسبب اوميكرون، لافتا إلى أن 60 بالمئة من العينات الإيجابية تعود إلى متحور أوميكرون.



وأشار إلى أن المتحور أوميكرون لن يكون اخر متحور من كورونا.



وأوضح أن الجائحة هي التي تصيب دول عديدة في قارات متعددة فيما الوباء هو الذي يصيب منطقة معينة فقط.



وبين، أن الجائحة ستنتهي والفيروس سيبقى موجود وستبقى الإصابات بالمرض حالات فردية.



وأكد أن الجائحة ستنتهي عندما تعلن الصحة العالمية عن ذلك.

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