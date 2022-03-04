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الجمعة، 04-03-2022 03:10 م

الصحة: الأردن قطع شوطاً مهماً في الإنجازات التي أهلته ليكون ملتقى السياحة العلاجية

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الوكيل الاخباري - انطلقت الخميس، في محافظة عجلون فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الأول تحت شعار "حماية الكوادر الطبية واجب وطني" والتي نظمها مستشفى الايمان الحكومي.

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وقال امين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور رائد الشبول الذي رعى اطلاق المؤتمر، مندوبًا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري،" إنه تحققت في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات متقدمة في شتى القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي والطبي الذي تطور كماً ونوعاً وقائياً وعلاجياً ويقدم خدمات صحية وطبية بمستوى عال من الجودة والكفاءة مما أهل الأردن ليصبح ملتقى للسياحة العلاجية في المنطقة ولتبادل العلوم والمعرفة الطبية.


وأكد، أن الأردن قطع شوطًا طويلًا في العلوم الطبية والعلاجية بذلك، وأصبح بيتا للخبرة الطبية والامل الكبير للكثير ممن ينشدون العلاج سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة بفضل توفر الكفاءات الطبية البشرية والتجهيزات الحديثة التي تضاهي مثيلاتها في العالم المتقدم.


واكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور فريد حداد أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي تعزز من مدى وعي الكوادر الطبية لتقديم الرسالة الطبية واختيار شعار المؤتمر من منطلق تقديم الدعم والرعاية الطبية المتعددة، مشيراً إلى أن اطلاق اول مؤتمر طبي دولي من محافظة عجلون يدل على مدى اهتمام الكوادر الطبية لتقديم رسالتها العلمية والطبية على اكمل وجه من خلال اكساب العلم والمعرفة من قبل هذه الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وصيادلة بهدف تحسين واقع الخدمات الصحية.


وبين رئيس اللجنة العلمية ومدير عام مستشفى هيا العسكري الدكتور سهل الحموري، أن اطلاق فعاليات المؤتمر جاء لمواكبة المستجدات في مختلف التخصصات الطبية، حيث ستقدم خلال المؤتمر 225 ورقة علمية منها 156 للأطباء و47 وللتمريض والمهن الطبية المساندة و10 بسترات في حين رفضت 11 ورقة علمية لعدم اكتمالها شروط النجاح.

 

وأشار رئيس المؤتمر مدير مستشفى الايمان الحكومي في عجلون الدكتور محمد خير فريحات إلى أن المستشفى يعمل على مدار الساعة لتقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين، حيث عملت كوادر المستشفى واللجان الوبائية خلال جائحة كورونا ضمن بروتوكول صحي ضمن الإمكانات المتاحة بتفاني بالعمل لتحقيق الرعاية الصحية اللائقة والمميزة.


واكد الدكتور فريحات انه يتم العمل لإنجاز تطبيق تواصلي الكتروني بين الإدارة والكوادر المختلفة للمساهمة في سرعة الإنجازات والجاهزية العالية وتوفير الوقت والجهد وحماية الكوادر من تفشي الأوبئة، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر ثمار الفكر والخبرة والابداع من فرسان الميدان الطبي عامة ومستشفى الايمان الحكومي.


واشتملت فعاليات المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام على خمس جلسات قدمت فيها أوراق عمل عن الرعاية الصحية والتمريضية ومشاكل العضلات والعظام وتقويم المفاصل والعلاج الطبيعي وجراحة سرطان الثدي وتأثير كوفيد على الصحة النفسية للأطفال .


 




 

 


 

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