الصحة : الأردن يتجه نحو نهاية موجة انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في وزارة الصحة ، سعد الخرابشة، الجمعة، أن الأردن يتجه نحو نهاية الموجة المرتبطة بانتشار إصابات فيروس كورونا المستجد الذي ما زال يشهد انتشارا مجتمعيا للفيروس.

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وأوضح الخرابشة ، في تصريحات صحافية ، أن تقييم الانتشار المجتمعي في شهري تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر أظهر وجود الأردن في المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الأوسع انتشارا.



"بعد مرور 8 أسابيع على التحسن التدريجي الذي طرأ على مجمل المؤشرات الوبائية أعدنا تقييم الانتشار المجتمعي وتبين تحسن في مستوى الانتقال والانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي أقل خطورة"، وفق الخرابشة الذي قال "الآن نستطيع القول إننا نتجه لنهاية الموجة".



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