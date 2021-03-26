الجمعة 26-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة البريطانية: انخفاض اصابات كورونا

ضبط 95 شخصا خالفوا الحظر الشامل في إربد

الفراية يوعز بتنفيذ إحتياجات مستشفى الكرك الحكومي

رئيس الوزراء العراقي يعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد

الصفدي يجري اتصالا مع نظيره المصري للتعزية بضحايا حادثة القطارين

بدء إرسال مواعيد جديدة لتلقي الجرعة الثانية من أسترازينيكا

قرار حكومي مرتقب خلال الأيام القادمة

إربد.. توقيف شخصٍ أطلق ألعابا نارية

الصحة: الأسبوع الحالي قديكون بداية الاستقرار الوبائي

إغلاق بلدية جرش لإصابة عاملين بكورونا

الجمعة، 26-03-2021 07:12 م

وفق المؤشرات الوبائية

الصحة: الأسبوع الحالي قديكون بداية الاستقرار الوبائي

وضع
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس ان المؤشرات الوبائية تشير الى ان الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار في الموجه الثانية من الوباء.

اضافة اعلان

واضاف الدكتور شركس اليوم الجمعة ان هناك انخفاضا في العدد التراكمي الاسبوعي ولأول مرة منذ 8 اسابيع حيث انخفض العدد بين الاسبوع الحالي والاسبوع السابق بأكثر من 300 حالة.
واشار الى انخفاض عدد الحالات ونسبة الايجابية لهذا اليوم ولكن بقي عدد الوفيات مرتفعا للأسف.


ودعا الدكتور شركس الى التفاؤل بحذر و ضرورة الاستمرار بالالتزام و التباعد الجسدي وعدم التجمع وحضور المناسبات واستعمال وسائل الوقاية لكسر سلسلة العدوى ونوه الدكتور شركس الى ان مسيرة الوباء في الدول الأخرى تدعو للحذر حيث حصلت مفاجئات ادت إلى انتكاسة وعادت الحالات الى الارتفاع.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
320212020514204481388

ضبط 95 شخصا خالفوا الحظر الشامل في إربد

3202124192335500341167

الفراية يوعز بتنفيذ إحتياجات مستشفى الكرك الحكومي

2

رئيس الوزراء العراقي يعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد

الصفدي

الصفدي يجري اتصالا مع نظيره المصري للتعزية بضحايا حادثة القطارين

كم

بدء إرسال مواعيد جديدة لتلقي الجرعة الثانية من أسترازينيكا

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

قرار حكومي مرتقب خلال الأيام القادمة

أخبار متعلقة
1

وفيات كورونا السبت شملت وفيات مستشفى السلط

عبيدات

ارتفاع صادم في عدد اصابات كورونا بالاردن اليوم

32021314232232138846

الحظر الذكي على طاولة توصيات لجنة الأوبئة

320213234755379844130

اجتماع طارئ لبحث إجراءات جديدة بسبب كورونا

عبيدات

ارتفاع بإصابات كورونا في الأردن اليوم

مستشفى الأمير فيصل.-(الغد)

إغلاق عيادات الاختصاص في مستشفى فيصل غداً