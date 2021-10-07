الصحة : الارتفاع في الاصابات ليس مخيفا لكنه يدعونا إلى تشديد الإجراءات الوقائية

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الارتفاع في اصابات كورونا ليس مخيفا لكنه يدعونا إلى تشديد الإجراءات الوقائية والمزيد من الرقابة، يقابله الالتزام بصورة أفضل من قبل المواطنين.



وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف القيود على المواطنين، سيناريو قديم، مقارنة مع ما تتخذه حكومات دول في الوقت الحالي.



وأكد إعطاء 62% من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق بالجرعة الأولى، و55% بالجرعتين، طامحين للوصول إلى تطعيم 70% بالجرعتين، ومع وجود متحور دلتا بتنا بحاجة إلى نسبة 85% بين الإصابة والتطعيم للوصول إلى مناعة مجتمعية.

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