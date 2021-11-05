الصحة : الاغلاقات آخر ما تفكر به الحكومة

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن الارتفاع في إصابات كورونا تدريجي وخفيف، ويتم النظر اليه بحذر.

وأضاف خلال تصريحات صحفية ، أن المهم القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وهناك حالياً نحو 609 حالات بالمستشفيات، ويجب علينا الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والإقبال على لقاح كورونا.

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وبين أن الإغلاقات آخر ما تفكر به الحكومة، والكثير من دول العالم بدأت تقوم بإجراءات أشد صرامة، فهناك ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات عالمياً.

وأشار إلى أنه من المتوقع فتح إعطاء الجرعة الثالثة لجميع الأشخاص الذين مضى على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من 6 أشهر.



ولفت إلى أن هناك نحو 3 ملايين وافد في الأردن ونسبة التطعيم بينهم لا تتجاوز 20%، ولديهم فرصة حتى 15 كانون الأول المقبل لتلقي اللقاح وبعد ذلك قد يتم اتخاذ اجراءات بحقهم، مؤكداً عدم سؤالهم عن وجودهم بصورة شرعية أم لا أو عن اقامتهم.



وشدد على أن هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بين طلبة المدارس، وأكثر فئة من 10 أعوام إلى 17 عاماً، و30% من الحالات اليومية من هذه الفئة، والفئة الثانية 65 عاماً فما فوق، مشجعاً الطلبة وذويهم للاقبال على اللقاح وهو ليس اجبارياً أو متطلب للعودة إلى المدارس.



وأكد أن نسبة الإصابات في المدارس أقل من 0.5%، واستراتيجية الحكومة الاستمرار بالتعليم الوجاهي، وتقليص مدة الفصل الأول جيدة.

