الصحة : الاغلاقات الجزئية للبؤر التي ينتشر فيها كورونا غير واردة

الوكيل الإخباري- قال امين عام وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي، الاربعاء ، ان محافظة اربد الأعلى بعدد اصابات كورونا بنسبة 10.8%

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وأضاف البلبيسي خلال الملتقى الحواري شركاء في مواجهة الوباء ان الاغلاقات بشقيها سواء الشاملة او الجزئية غير واردة إطلاقا في الوقت الحالي، وان فكرة عمل اغلاقات جزئية للبؤر التي ينتشر فيها الفيروس ايضاً غير واردة.



وبين ان عينات فحوصات كورونا التي تجرى في المطار تحسب من العدد الاجمالي للفحوصات اليومية في المملكة، وان عددا منها يكون ايجابياً.



واشار الى ان المنحنى الوبائي بارتفاع وسبب زيادة حالات أول أمس هو زيادة عدد الفحوصات.



ونوه الى أن 30% من حالات الإصابة المسجلة ليوم امس في الفئات العمرية من 10 الى 17 سنة.