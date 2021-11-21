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الأحد، 21-11-2021 03:57 م

الصحة : الالتزام بإجراءات الوقاية يحول دون الاغلاقات وتطبيق اي قرارات جديدة

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الوكيل الاخباري - شدد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور عادل البلبيسي، على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم اقامة التجمعات الكبيرة، والاقبال على تلقي المطاعيم في الجرعة الأولى والثانية والثالثة لجميع الفئات المستهدفة، وذلك للمحافظة على ما تم تحقيقه من فتح القطاعات، واستمرار التعليم الوجاهي، موضحا ان الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد من خلال التعاون المشترك بين وزارة الصحة وجميع المؤسسات مع المواطنين يحول دون الاغلاقات وتطبيق اي قرارات جديدة. 

وحول البرنامج الوطني للمطاعيم ضد فيروس كورونا، أشار البلبيسي إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى وصل الى نحو 4.07 مليون، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3.66 مليون، في حين يبلغ عدد الفئات المستهدفة فوق سن 18 سنة 6.4 مليون شخص، مؤكدا أن الوصول إلى بر الأمان يتطلب إعطاء اكثر من 75 بالمئة من الفئة المستهدفة جرعتي المطعوم.

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