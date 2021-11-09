الصحة : الاوبئة ستناقش الأربعاء موضوع اعطاء الجرعة الثالثة للجميع

الوكيل الاخباري - دعا الدكتور عادل البلبيسي أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الأردنيين الى الاطمئنان بحذر بعد ارتفاع اعداد اصابات كورونا في الأردن خلال الأيام المقبلة.



وقال الدكتور البلبيسي في تصريحات صحفية إنه علينا النظر بعناية وحذر لارتفاع الاصابات في الاردن، الا ان الوضع الوبائي غير مقلق.



وحول اجراءات الحدود البرية، قال البلبيسي إن الوزارة اشترطت إجراء فحص الكورونا للقادمين من حدود جابر، حتى لو حصل على المطعوم.



ولفت إلى أن لجنة الاوبئة ستناقش الأربعاء موضوع اعطاء الجرعة الثالثة للجميع.

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