الصحة: الجنين قد يحصل على مناعة جرّاء تلقي الأم للقاح

الوكيل الاخباري-

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أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن على المتخلفين عن أخذ المطعوم، الاقبال على المطاعيم كونها تعتبر الحل الوحيد في ظل مواجهة سلالات كورونا، منوها إلى أن الجرعة الواحدة غير كافية للوقاية من المرض.وأعرب عن استغربه ودهشته جراء تخلف 200 ألف شخص عن تلقي جرعة المطعوم الثانية؛ وذلك كون نسبة المناعة التي تتشكل من الجرعة الأولى ليست كافية، مطالبا المتخلفين بضرورة أخذ المطاعيم.وأوضح أن الحماية التي تتشكل من المطعوم في ظل المتحورات تبلغ 85 بالمئة أي هنالك احتمالية بالإصابة بفيروس كورونا تبلغ 15 بالمئة مع الإشارة إلى أن الاعراض أقل شدة.ولفت إلى أن حوالي 95 بالمئة من أعداد حالات الدخول إلى المستشفيات إثر الفيروس، هم من غير متلقي المطعوم أو تلقوا جرعة واحدة فقط، مضيفا أن أخذ المطعوم لا يعني أن الشخص غير ناقل للعدوى.وعن السيدات الحوامل والمرضعات، لفت إلى أن لجنة الأوبئة أوصت بتشجيع الحوامل والمرضعات على تلقي اللقاح ولا يوجد أي تأثير على الجنين.وبيّن أن الجنين قد يحصل على الاجسام المضادة جراء تلقي والدته لقاح كورونا.